Manduria, controllo straordinario del territorio: 3 arresti e 10 denunce

E’ di 3 arresti, 10 denunce a piede libero e 1 assuntore di sostanze stupefacenti segnalato all’U.T.G. di Taranto il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria nei Comuni di Lizzano e Pulsano, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere.

Nel corso di tale attività, le Stazione Carabinieri di Manduria, Avetrana e Lizzano in esecuzione di ordini di carcerazione hanno tratto in arresto:

– un 59enne di Manduria per atti persecutori;

– un 26enne di Avetrana per concorso in furto aggravato e di violazioni al codice della strada;

– un 56enne di Lizzano per usura.

Nel medesimo contesto sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina 10 persone ritenute responsabili di diversi reati: 3 per pesca abusiva di ricci di mare in quantità superiore a 1000 esemplari, 2 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 1 per furto di energia elettrica, 2 per ricettazione, 1 per violazione obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e 1 per porto di oggetti atti ad offendere.

Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura di Taranto 1 soggetto poiché trovato in possesso di gr. 1 di hashish che, opportunamente repertati, verranno analizzati dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: