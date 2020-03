Il Prefetto di Taranto incontra l’Ordine degli Avvocati

Nei giorni scorsi S.E. Dottor Demetrio Martino, Prefetto di Taranto, ha incontrato una delegazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto guidata dal Presidente Fedele Moretti; con lui il Vicepresidente Antoniovito Altamura, la Segretaria Loredana Ruscigno e il Tesoriere Francesco Tacente.

L’incontro, svoltosi in Prefettura in un clima di viva cordialità, ha visto la Delegazione presentare al Prefetto le attività del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto che, insediatosi nello scorso mese di maggio, si è già caratterizzato per una significativa apertura alla comunità jonica con la quale si è realizzata una fattiva collaborazione.

Tra le numerose iniziative e attività dell’Ordine degli Avvocati, il Prefetto di Taranto si è dimostrato particolarmente interessato a quelle tese a promuovere nella comunità la cultura della legalità in una accezione quanto mai ampia, su cui si è registrata una significativa sintonia.

È intenzione di S.E. Dottor Demetrio Martino, infatti, favorire sul territorio quelle iniziative tese a promuovere comportamenti improntati alla cultura della legalità e al rispetto delle regole, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

È importante sensibilizzare i ragazzi ad una riflessione sulla necessità di condividere e rispettare regole e valori fondamentali della convivenza civile per garantire i diritti di tutti, nella consapevolezza che solo le regole rendono davvero liberi.

