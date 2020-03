GdF Taranto: visita ispettiva al Comando Provinciale del Com. Regionale Puglia

Il Generale di Divisione Francesco Mattana, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, si è recato oggi in visita presso il Comando Provinciale di Taranto.

Ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. t.ISSMI Massimo Dell’Anna, il Generale Mattana ha incontrato presso la Caserma “Lorenzo Greco” gli Ufficiali e le rappresentanze degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza ai Reparti della provincia jonica, nonché dei Finanzieri in congedo della locale Sezione ANFI.

Successivamente ha assistito ad un briefing in cui sono state descritte le principali attività operative appena concluse ed in corso, nonché le più importanti tematiche riguardanti la gestione del personale e della logistica. In tale contesto, il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti nei diversi comparti operativi, sottolineando come gli stessi rappresentino la prova tangibile dell’efficienza della mission svolta quotidianamente dalle Fiamme Gialle che operano sul territorio tarantino.

Nel corso della mattinata l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha reso visita anche al Prefetto di Taranto – Dr. Demetrio Martino ed al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio – Prof. Sergio Prete, con i quali si è intrattenuto in proficui e cordiali colloqui di lavoro.

