Brindisi: Potenziamento del nucleo operativo tossicodipendenze in Prefettura

Il Prefetto ed il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, alla presenza del Sindaco di Brindisi, hanno sottoscritto stamane un protocollo d’intesa che, nel rispetto delle competenze e funzioni istituzionali, ha la finalità di potenziare il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura al fine di accelerare i procedimenti amministrativi sanzionatori, avviati a seguito delle segnalazioni delle Forze di Polizia degli assuntori di sostanze stupefacenti destinate al consumo personale, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 309/1990, come modificato dall’art.4 – ter della legge 49/2006.

Obiettivo dell’intesa è quello di definire in tempi brevi il procedimento amministrativo, nell’ambito del quale è previsto un momento di particolare rilevanza, ossia il colloquio effettuato dal Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze della Prefettura che, mediante la specifica professionalità dell’Assistente Sociale, mira ad accertare le

ragioni che hanno indotto la persona alla violazione e ad individuare gli accorgimenti

utili per prevenire ulteriori violazioni, in esito al quale viene poi deciso il provvedimento da adottare.

A fronte di un considerevole numero di segnalazioni che annualmente pervengono, si è ritenuto necessario valorizzare appieno, in conformità alle finalità perseguite dalla normativa in materia, il colloquio, riducendo i tempi di convocazione grazie alla collaborazione offerta dalla ASL con la disponibilità di un altro assistente sociale, al fine di fornire stimoli di riflessione nella persona segnalata circa le conseguenze derivanti dall’uso di qualunque tipo di sostanza stupefacente per indurla a non commettere ulteriori violazioni ovvero – nel caso di soggetto con situazione di tossicodipendenza conclamata – ad intraprendere un percorso di recupero.

