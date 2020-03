Borraccino: Solidarietà al lavoratore di ArcelorMittal per la sospensione disciplinare subita

Nota di Mino Borraccino, Assessore regionale allo Sviluppo Economico. “Esprimo tutta la mia solidarietà al lavoratore di ArcelorMittal sospeso dall’azienda, in queste ore, per motivi disciplinari, per aver diffuso sui social il video del dipendente di una ditta di appalto rimasto per ore, lo scorso 16 febbraio, a decine di metri di altezza, sul tetto della struttura adibita alla copertura dei parchi minerali presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Si è trattato di immagini spaventose, riportate anche dai telegiornali, che evidenziano le condizioni in cui sono costretti ad operare i lavoratori di quell’impianto produttivo.

Trovo davvero sorprendente che l’azienda, piuttosto che mettere in campo ogni utile iniziativa per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori esposti quotidianamente a rischi molto alti, esattamente come dimostrano quelle immagini, si attardi nel voler punire chi avrebbe avuto solo la colpa di documentare quanto stava accadendo sotto gli occhi attoniti di decine di persone.

Ritengo sia divenuto ormai intollerabile l’atteggiamento di ArcelorMittal nei confronti dei lavoratori e auspico, a questo riguardo, un suo radicale cambio di rotta (a cominciare dal ritiro del provvedimento disciplinare) che deve necessariamente accompagnare il rispetto degli obblighi in materia di tutela ambientale e salvaguardia dei livelli occupazionali.

Non è più tempo di parole, è tempo di tradurre in fatti concreti gli impegni assunti con la comunità tarantina e, più in generale, con la Regione Puglia.”

