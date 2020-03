Coronavirus,CTP S.P.A. sanifica tutti i suoi autobus

Coronavirus, la CTP S.p.A.- Trasporti Pubblici Locali – sanifica tutti i suoi autobus. L’Amministratore Unico l’Avv. Egidio Albanese, in una nota stampa, fa sapere che «nonostante l’iniziativa abbia comportato un esborso economico non irrilevante, senza alcun indugio, ho dato mandato di sanificare tutti i nostri mezzi – spiega Albanese – proprio con l’obiettivo di renderli il più possibile al riparo dalla trasmissione di patologie. Tutto questo – assicura l’Amministratore Unico – è stato deciso per far lavorare serenamente il nostro personale dipendente, ma anche per far viaggiare in assoluta tranquillità i passeggeri che, ogni giorno, scelgono gli autobus della CTP S.p.A. per spostarsi nella provincia di Taranto».

La sanificazione dei mezzi avverrà facendo ricorso alla tecnologia ULV. Si tratta, in particolare, di un procedimento innovativo per rendere puliti e igienizzati gli ambienti in cui viene adoperato, con aerosolizzazione a secco di soluzione disinfettante dell’aria indoor del mezzo per abbattere la carica microbiotica aerogena.

Il prodotto è un disinfettante di alto livello PMC, trattasi di un complesso potassio peroxomonosolfato il cui spetto di azione antimicrobica è molto ampio ed è biodegradabile al 90%. In questo modo, si possono eliminare sporcizia ed elementi inquinanti e nocivi come virus, batteri, acari, insetti, spore, muffe, ma anche residui di sostanze chimiche dannose, fumi e cattivi odori garantendo al massimo la salute dei lavoratori e dei passeggeri.

