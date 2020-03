Scacco matto all’indifferenza è il motto della scuola di scacchi inaugurata all’Abfo

Scacco matto all’indifferenza è il motto della scuola di scacchi inaugurata sabato presso l’Abfo, l’Associazione benefica Fulvio Occhinegro via Lago di Montepulciano 1.

“Diamo il benvenuto ad una nuova realtà la Scuola scacchi Abfo, un nuovo progetto attuato in collaborazione con la Asd Taranto scacchi e nel quale Abfo ha voluto fortemente coinvolgere l’Assessorato ai Servizi Sociali.

La scuola di scacchi – fa sapere l’Assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – sarà aperta a bambini e ragazzi di tutte le fasce sociali e in particolare quelle più disagiate. Le nostre Assistenti Sociali durante i colloqui con i genitori o con i minori, verificate le loro attitudini, potranno proporre loro di scegliere come attività inclusiva anche questa. Ringrazio la famiglia Occhinegro e tutti i volontari dell’Abfo, soprattutto il Presidente Andrea Occhinegro.

Saremo felici di indirizzare e seguire i nostri ragazzi in questo gioco di strategia, intelligenza, calma e silenzio, i giusti ingredienti per stimolare la mente dei nostri piccoli concittadini. Sono certa che l’occasione si trasformerà anche nella possibilità di far conoscere questa bella realtà Associativa e l’importanza del volontariato a Taranto”.

