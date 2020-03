Puglia Popolare: nuove nomine in provincia di Taranto

Ad ufficializzarle, in una breve nota inviata agli organi di informazione, è il Presidente provinciale Massimiliano Stellato.

Dopo aver apprezzato l’impegno di ciascuno, profuso a difesa della terra jonica e per la valorizzazione delle risorse della nostra comunità, sentito il Sen. Massimo Cassano ho deciso nominare, quali responsabili di dipartimento provinciale, Mimmo Carrieri (organizzativo), Massimo D’Anna (industria, commercio e artigianato) e Graziano Zaccagni (social media communication).

Sono certo – conclude Massimiliano Stellato – che sapranno essere, presto, valore aggiunto per tutto il nostro movimento che continua, così, la sua intensa attività di radicamento nel territorio.

