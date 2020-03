Incidente stradale, morta 41enne

Una 41enne originaria di Castellaneta (TA) e residente a Martina Franca (TA), è morta in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada che da Martina Franca conduce ad Ostuni (BR). Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’Ospedale Perrino di Brindisi. Dai primi accertamenti è risultato che l’auto su cui viaggiavano i 4, una Seat Ibiza, è finita in una scarpata. Da chiarire le cause. La 41enne si trovava sul sedile posteriore. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Stradale. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco.

Il conducente dell’auto è risultato negativo all’alcoltest.

