ASL Ta: Continuiamo a donare il sangue senza timore

La ASL Taranto rassicura sulla donazione del sangue: non c’è alcun pericolo né per il donatore né per i riceventi

La ASL Taranto invita i cittadini alla donazione di sangue ed emocomponenti evidenziando, come indicato dal Centro Nazionale Sangue nella nota n. 0491 CNS 2020 del 25 febbraio scorso, che la donazione non costituisce un fattore di rischio per la trasmissione del Coronavirus.

Nessuna prova scientifica, infatti, ha evidenziato la trasmissione per via ematica del Coronavirus, e lo stesso vale per l’influenza stagionale, quindi possono proseguire con tranquillità le attività di donazione di sangue ed emocomponenti presso i Centri Trasfusionali e le Unità di Raccolta.

Ad oggi è stata prevista la sospensione temporanea di 28 giorni solo nei seguenti casi:

· donatori rientrati da un soggiorno nella Repubblica Popolare Cinese;

· donatori che siano transitati ed abbiano sostato nei Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio dal 1° febbraio 2020;

· donatori venuti a contatto con soggetti che hanno contratto l’infezione;

· donatori che hanno manifestato sintomi compatibili con infezione da virus respiratorio (febbre >37,5°, mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratorie).

Le altre persone, a meno di altri motivi specifici che lo impediscono, possono donare il sangue e gli emocomponenti compiendo un atto di generosità che permette di aiutare il prossimo.

Il sangue non è riproducibile in laboratorio ma è indispensabile alla vita di ognuno; per questo la sua disponibilità è un patrimonio collettivo. Donare il sangue è un atto totalmente gratuito che può contribuire a salvare una vita, ad aiutare le persone con deficienze circolatorie o con varie patologie legate al sangue, individui che hanno avuto complicazioni medico-sanitarie o che necessitano di trasfusioni per trapianti e interventi chirurgici.

Diventare donatori di sangue permette anche di ottenere un controllo accurato e costante del proprio stato di salute, in quanto ogni campione viene adeguatamente analizzato dal centro trasfusionale per evitare che il ricevente ottenga sangue inadatto o inutilizzabile allo scopo. Diventare un donatore attivo, e quindi donare con periodicità, permette non solo di fare del bene ma anche una contestuale verifica dello stato di salute di chi dona.

Questi i Centri Donazione Sangue a Taranto e provincia:

– Taranto, P.O. SS. Annunziata, dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 11:00

– Castellaneta, P.O. Occidentale, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 12:00

– Manduria, P.O. Orientale, lunedì-giovedì-venerdì dalle 8:00 alle 11:00

Martina Franca, P.O. Valle d’Itria, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 11:00

