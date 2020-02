Taranto: ripulita l’area sottostante il Piazzale Bestat

Questa mattina gli operatori di Kyma ambiente Amiu hanno restituito decoro alla zona sottostante il piazzale Bestat che era diventato una discarica ormai non più tollerabile.

“Sono stati rimossi, tra gli altri rifiuti, molti ingombranti e decine di siringhe. Per questi motivi – fa sapere l’assessore alle società partecipate Paolo Castronovi – la zona sarà attenzionata dalle forze dell’ordine e dalla Polizia Locale. Il decoro della città è una prerogativa fondamentale della nostra azione amministrativa e lo faremo anche nelle zone che non sono di nostra competenza intervenendo anche in danno dei proprietari”.

