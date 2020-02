Ordinanza sindaco, Rizzo (USB): “Inappropriato l’atteggiamento del Governo”

“Ci domandiamo se sia legittimo, appropriato e proporzionato l’atteggiamento del Governo nei confronti di una città che chiede il rispetto dei propri diritti, tutela della salute e lavoro in condizioni dignitose”. Interviene così il coordinatore provinciale dell’Unione Sindacale di Base di Taranto, Franco Rizzo, in merito alla nota con cui l’Ilva in amministrazione straordinaria definisce “illegittima, inappropriata e sproporzionata” l’ordinanza dl Sindaco di Taranto.

Melucci chiede risposte circa la fonte delle emissioni inquinanti degli scorsi giorni e preannuncia, in caso di mancata risoluzione delle criticità entro 30 giorni, la fermata degli impianti. “L’Ilva fa riferimento all’interesse strategico nazionale della fabbrica.

Noi invece continuiamo a chiedere che venga messo, prima di tutto, al centro l’interesse delle persone; per questo condividiamo e sosteniamo la decisione del primo cittadino di assumere una posizione decisa di fronte agli ultimi episodi”, conclude Franco Rizzo, coordinatore provinciale USB Taranto.

