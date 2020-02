Nota del sindaco di taranto, Rinaldo Melucci: “È importante che la comunità abbia una unica voce, una posizione forte su Ilva, non avremo un’altra occasione di incidere. E in questo momento conta solo la carta d’identità tarantina, non i colori politici. Per questo ho chiesto una audizione a Palazzo di Città a tutti i parlamentari ed europarlamentari ionici”.

Correlati

Commenta l'articolo: