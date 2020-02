Emissioni siderurgico, il prefetto convoca incontro

Per l’esame della problematica relativa al superamento dei livelli di soglia registrati dalle centraline Arpa, nei giorni scorsi, in questa città, il prefetto di Taranto Demetrio Martino ha convocato una riunione del Comitati Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per il prossimo 4 marzo alle 10.30 in Prefettura.

Segue nota di Palazzo di Città:

L’Amministrazione comunale ringrazia il Prefetto di Taranto Demetrio Martino per la sensibilità dimostrata e la pronta organizzazione di un importante momento di confronto sul tema delle emissioni nocive dello stabilimento siderurgico.

“A tal proposito, al fine di rendere agevole il nostro confronto – fa sapere il sindaco – sono a chiederLe la possibilità di invitare al Comitato Provinciale le rappresentanze del Ministero dell’Ambiente (DG CRESS), della Regione Puglia (Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio), dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nel ringraziarla per la grande attenzione e il senso di responsabilità mostrato verso la comunità che insieme rappresentiamo, Le porgo cordiali saluti”.

