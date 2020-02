USB – Fidas, resoconto raccolta sangue

La raccolta di sangue organizzata su iniziativa dell’Unione Sindacale di Base di Taranto, in collaborazione con la Fidas, l’associazione Giorgioforever e Primus Bar, ha avuto un buon riscontro. Circa 35/40 persone hanno raggiunto l’autoemoteca nella centralissima Piazza della Vittoria, ma non tutti purtroppo hanno potuto donare, per problematiche come anemia, ipertensione o interventi chirurgici subiti di recente.

Franco Rizzo, coordinatore Provinciale USB: “Nonostante sia un momento delicato per il caso di Coronavirus accertato nelle ultime ore a Taranto, possiamo dire che la raccolta di sangue di stamattina si è rivelata un successo, come un successo è esser riusciti a fare gruppo con la Fidas e l’associazione “Giorgioforever”. Ringraziamo il Primus bar per aver offerto la colazione ai donatori. Riproporremo presto questa collaborazione attraverso nuove iniziative”.

Gianmichele Mattiuzzo, coordinatore Fidas-Dosni Donatori sangue: “Sono state osservate le indicazioni necessarie, nonostante l’influenza che sta preoccupando in questo momento non si trasmetta attraverso il sangue. Il donatore è stato invitato a indicare la zona di provenienza, si è esclusa la possibilità di donare in caso di temperatura superiore a 37,5 o in presenza di sintomi anche lievi di influenza generica. Siamo già al lavoro per organizzare il prossimo appuntamento che sarà probabilmente a giugno, sempre su richiesta dell’USB. Molti i cittadini vicini all’associazione “Giorgioforever” che hanno deciso di donare il sangue”.

Carla Lucarelli, associazione Giorgio Forever: “Ribadisco ancora una volta l’importanza di donare anche per i bambini malati di tumore. Si tratta di un gesto prezioso. In determinati momenti è indispensabile ricevere sangue ed è determinante il tempo. Il mio invito a partecipare parte da questa consapevolezza. Inoltre si avvicina la bella stagione ed è ancora più importante donare ora per evitare la tipica emergenza estiva. Garantisco il sostegno della nostra associazione per tutte le iniziative di questo tipo”.

