Palagianello: i carabinieri fermano due specialisti di furto in abitazioni rurali

A conclusione di attività d’indagine, sviluppata nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori nelle aree rurali, i carabinieri della Stazione di Palagianello (TA), coadiuvati dai colleghi del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Taranto e della Stazione di Marina di Ginosa, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, per furto aggravato di energia elettrica e ricettazione in concorso, un 35enne marocchino e un 20enne bulgaro, entrambi domiciliati in Castellaneta.

Gli operanti, intervenuti in Contrada Fattizzone agro del Comune di Ginosa, hanno sottoposto a perquisizione il domicilio dei predetti trovandoli in possesso di numerosi attrezzi agricoli quali: motoseghe, motozappe, gruppi elettrogeni ed utensili vari, tutti di dubbia provenienza, nonché di due matasse di cavi elettrici di alta tensione, lunghi complessivamente 90 mt.

Durante gli accertamenti è stata riscontrata anche la presenza di allacci abusivi alla rete elettrica.

I due, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Taranto.

