Manna: Vento da Nord, veleni sulla città da ArcelorMittal

“Questo è ciò che accade in questo momento a Taranto. Chi tutela la nostra salute? In questo video in allegato si mostrano le polveri che provengono dall’area Grf dello stabilimento di Taranto ex Ilva gestito da ArcelorMittal. In questa discarica a cielo aperto, che si trova al centro dello stabilimento, vengono scaricate per terra le scorie delle acciaierie, rifiuti speciali che sottoposti alle intemperie causano il sollevamento del particolato nocivo che poi arriva nelle case del quartiere Tamburi, e non solo, anche Borgo e Paolo VI, nonostante la copertura dei parchi minerali sia quasi terminata.

Le autorità competenti dovrebbero impedire che queste polveri vadano a depositarsi sui balconi e sugli indumenti stesi dei cittadini o che vengano direttamente inalati, respirati. Il particolato fine, quello al di sotto del PM10 e del PM2.5, se respirato entra in circolo nel sangue tramite i polmoni. Tutto ciò rappresenta una vera e propria violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, un rischio concreto per la salute pubblica oltre al getto pericoloso di cose.

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dovrebbe intervenire immediatamente esercitando le sue funzioni di Ufficiale di Governo e di Autorità locale sulle emergenze sanitarie ma sino ad oggi ha omesso di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare i pericoli rappresentati dalle emissioni della fabbrica gestita da ArcelorMittal mentre, allo stesso tempo, dimostra di avere piena conoscenza delle criticità ambientali relative allo stabilimento ex Ilva perché lo dimostra nei comunicati stampa emessi negli ultimi giorni e negli ultimi mesi. Ma come ben sappiamo la salute dei cittadini non si difende con i comunicati stampa.”

A seguito del mio comunicato sulle polveri provenienti dall’area GRF dello stabilimento ex Ilva ArcelorMittal apprendo dalla stampa circa una ordinanza emessa dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Da ciò si evince l’assoluta inefficacia di tale ordinanza perché il sindaco al fine di ottenere la fermata degli impianti chiede allo stesso gestore di individuare gli impianti interessati da criticità.

Come può il sindaco pensare che il Gestore, o i Commissari, possano individuare gli impianti interessati da fenomeni emissivi al fine del loro fermo impianti? Perché, socondo il sindaco Melucci, dovrebbero farlo oggi e non lo hanno fatto nei mesi passati di gestione ArcelorMittal o negli anni passati durante la gestione commissariale? Ha forse dimenticato il sindaco Rinaldo Melucci che l’impianto di agglomerazione, da cui si produce diossina, è stata recentemente oggetto di una denuncia in Procura circa il malfunzionamento degli elettrofiltri? O ancora, ha dimenticato Rinaldo Melucci che gli stessi Commissari si sono opposti allo spegnimento di AFO2 nonostante le prescrizioni non ottemperate e una sentenza di un Giudice a cui gli stessi Commissari si sono opposti? Questi sono solo alcuni esempi, ma ce ne sarebbero tanti altri per ogni impianto dello stabilimento ex Ilva.

Come fa, quindi, il sindaco di Taranto a porre come condizione al fine dello spegnimento degli impianti l’autodenuncia dei gestori che sono gli stessi che sino ad oggi hanno difeso la marcia di impianti inquinanti?

Tutto ciò rappresenta l’ennesima farsa del sindaco Rinaldo Melucci che ha tutti gli elementi per fermare gli impianti inquinanti. I cittadini di Taranto sono stanchi della sua inadeguatezza amministrativa”, conclude Manna.

