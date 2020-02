Legambiente Taranto: “Bene l’ordinanza del Sindaco”

“L’ordinanza odierna del sindaco e le sue recenti dichiarazioni in merito agli ostacoli che ArcelorMittal starebbe frapponendo al sacrosanto riesame dell’AIA sono l’ennesima conferma di una situazione che appare ben lontana dall’aver trovato una soluzione condivisa. I ritardi enormi accumulati negli scorsi anni nell’attuazione dell’AIA, gli incidenti quasi quotidiani nello stabilimento, i fenomeni emissivi registrati negli ultimi mesi, l’incertezza sul futuro assetto societario e produttivo confermano le nostre forti preoccupazioni e la sensazione che ancora una volta su questo problema si stia navigando a vista”, dichiara Lunetta Franco, presidente di Legambiente Taranto, che aggiunge:

“Nessuno in città conosce in termini certi lo stato delle trattative tra il Governo e Mittal: istituzioni locali, parti sociali, associazione ambientaliste non sono state né coinvolte né messe a parte di nulla. Intanto la città aspetta e respira veleni. In questo quadro bene ha fatto il sindaco a prendere un provvedimento che ha al centro la tutela della salute dei tarantini e a richiamare l’attenzione sull’importanza della valutazione del danno sanitario.

Per Legambiente la valutazione preventiva dell’impatto sanitario, come diciamo da anni, è condizione imprescindibile per qualunque accordo e per qualunque assetto produttivo.Ogni altra scelta resta per noi inaccettabile e sarebbe l’ennesima chiacchiera presentata ad una città che da troppi anni aspetta risposte scientificamente certe e definitive in merito alla compatibilità dello stabilimento siderurgico”.

