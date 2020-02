Azzaro: «Ex Ilva: per Taranto un passaggio storico»

«La posizione assunta dal Comune di Taranto è un passaggio storico per questa città. Per questo, non posso che accogliere con favore l’annuncio di “imminenti iniziative volte ad obbligare il gestore ad una condotta più appropriata o, in difetto, al fermo delle attività produttiva del sito di Taranto” rilasciato dal sindaco». Lo afferma, in una nota stampa, il consigliere provinciale e comunale del Partito democratico, Gianni Azzaro.

L’esponente del Pd non ha dubbi e aggiunge: «C’è stato un tempo per la collaborazione, per la lealtà e per uno sforzo comune al di là delle più personali convinzioni, tutto per salvaguardare una comunità di persone per quanto riguarda i diritti fondamentali alla salute, al lavoro e alla tutela dell’ambiente. Al centro di questi sforzi, però, non c’è stata – ammette Azzaro – una contropartita adeguata: il maggior beneficio è sempre pesato dalla parte dell’investitore privato nonostante la disponibilità di questa città a sopportare ulteriori rinunce pur di trovare un nuovo equilibrio».

In attesa di sapere, nei prossimi giorni. quali potrebbero essere gli sviluppi, il consigliere comunale e provinciale del Pd ribadisce l’importanza storica di questo momento visto che, per la prima volta, «la città impugna il proprio diritto alla salute di fronte all’ennesimo picco di inquinamento imposto in un clima di precarietà salariale e – conclude Azzaro – in uno scenario normativo ambiguo».

