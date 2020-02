ASL Bari: lunedì 2 marzo interventi tecnici per aggiornare la piattaforma CUP

Lunedì 2 marzo tutti i servizi collegati al CUP della ASL di Bari saranno sospesi per 4 ore, dalle 14 alle 18, per interventi tecnici finalizzati al miglioramento e al potenziamento del servizio Centro unico prenotazioni. Lo rende noto la Direzione generale dell’Azienda sanitaria della provincia di Bari per avvertire l’utenza e contenere eventuali disagi.

Nella fascia oraria indicata – tra le 14 e le 18 – saranno cioè sospesi pagamenti, prenotazioni, richieste di informazioni e tutti i servizi collegati al CUP della provincia di Bari per consentire ai tecnici di eseguire aggiornamenti migliorativi del sistema che renderanno alcune operazioni ancora più rapide, e più agevoli tra cui la possibilità per gli operatori di visualizzare contestualmente tutte le sedi disponibili per una prestazione già in fase di prenotazione anziché una per volta.

