Martina Franca: Sequestrato automezzo che trasportava rifiuti speciali pericolosi

Militari della Stazione Carabinieri Forestale di Martina Franca e della locale Stazione territoriale hanno sorpreso un 37enne di Taranto, alla guida di un autocarro che trasportava circa 1.200 kg. di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Ad attirare l’attenzione dei militari è stata la presenza di due batterie esauste al piombo. Infatti, da un controllo più approfondito, si accertava che sotto alcuni infissi trasportati nel cassone, ne erano state occultate molte altre, per un numero complessivo di 35 batterie.

Sempre in fase di controllo si rilevava che l’autocarro non era iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria pericolosi, e che il carico non era accompagnato dal prescritto Formulario Identificativo Rifiuti, con la conseguenza che i rifiuti sarebbero stati sicuramente smaltiti illecitamente con grave pericolo per l’ambiente. I militari pertanto hanno proceduto al sequestro del mezzo e dei rifiuti che, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, sono stati direttamente conferiti presso un centro autorizzato. L’autista è stato denunciato per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi, reato che prevede l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 2.600 e 26.000 euro.

