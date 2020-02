Attività al Museo Archeologico Nazionale di Taranto nel weekend del 29 febbraio – 1 marzo

Nel rispetto delle disposizioni della Direzione Generale Musei, domenica 1 marzo sarà sospesa l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede in tutta Italia l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese. Il MArTA sarà comunque aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.30, con chiusura biglietteria alle ore 18.45. Saranno proposte visite guidate e laboratori a tariffe promozionali. Pertanto, si accederà al museo con ingresso a pagamento.

Sono molte le iniziative che il Museo Archeologico Nazionale di Taranto propone per grandi e piccoli nel weekend dal 29 febbraio al 1 marzo 2020, che inaugura il nuovo tema “Dee eroine e donne mortali”. Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni della Direzione Generale Musei, domenica 1 marzo sarà sospesa l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede in tutta Italia l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese.

Il MArTA sarà comunque aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.30, con chiusura biglietteria alle ore 18.45. Saranno proposte visite guidate e laboratori a tariffe promozionali. Pertanto, si accederà al museo con ingresso a pagamento.

DIVERTIMARTA – Laboratori per bambini a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Sabato 29 febbraio 2020 ore 17.00 “Il rapimento di Persefone”. Attività per i più piccoli. Lettura animata di alcune delle più belle storie del mito con supporto del teatro delle ombre. Età 3/8 anni. Costo 5 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria

VISITE GUIDATE TEMATICHE a cura del Concessionario Nova Apulia con prenotazione obbligatoria. Ogni sabato alle ore 17.00 è prevista una visita guidata tematica sul tema “Le nozze nel mondo greco”. Tariffa euro 7 euro a persona. Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 1 MARZO 2020 Orario 8.30-19.30. Chiusura biglietteria ore 18:45. Ore 11.00 Approfondimento sul tema “Le donne di Zeus”. Tariffa promozionale euro 7 a persona. Prenotazione obbligatoria. Ore 10.30; ore 11.30; ore 12.15, ore 16.30, ore 17.15: visite guidate “I Capolavori del MArTA”. Tariffa promozionale euro 5 a persona. Prenotazione obbligatoria. Ore 16.00 visita guidata animata per bambini “Ethra racconta”. Età 6/12 anni. Tariffa promozionale euro 5 a bambino. Prenotazione obbligatoria. ore 17.00 “Profumi e belletti delle antiche donne tarantine”. Visita guidata tematica sulla cosmesi e sulla bellezza femminile, a seguire laboratorio didattico sulla cosmesi. Età 6/12. Tariffa 10,00 euro. Prenotazione obbligatoria.

PER INFO E PRENOTAZIONI Tel. 099-4538639 o mail: prenotazioni@novaapulia.it

UFFICIO COMUNICAZIONE E PROMOZIONE Tel. 099-4532112 o mail: man-ta.comunicazione@beniculturali.it

