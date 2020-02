Achille Lauro al Teatro Orfeo di Taranto

Il concerto del cantautore Achille Lauro con l’Orchestra della Magna Grecia, cambia location. Lo spettacolo musicale in programma venerdì 15 maggio, inserito nel cartellone della Stagione di Prosa e musica del Comune di Taranto e in un primo momento previsto al teatro Fusco, si terrà al Teatro Orfeo. Una decisione concordata fra Comune di Taranto, sensibile alle numerose richieste dei fans dell’artista, e i titolari del teatro con sede in via Pitagora a Taranto, i fratelli Adriano e Luciano Di Giorgio, che su invito della stessa Amministrazione comunale hanno manifestato massima disponibilità ad ospitare un evento particolarmente atteso.

Per evitare eventuali disagi con quanti già in possesso del biglietto saranno perfezionate le ricollocazioni dei posti a sedere. Per quanti, invece, saranno interessati a informazioni su costi e acquisto del ticket possono rivolgersi alla ICO Orchestra della Magna Grecia e a tutti i punti vendita associati.

Intanto è partita la vendita di Seconda e Terza galleria nei due punti-info dell’ICO Magna Grecia. Il Comune di Taranto, titolare del cartellone della Stagione di Prosa e musica in svolgimento al teatro Fusco, esprime pertanto soddisfazione nell’aver individuato con largo anticipo una soluzione per lo spettacolo in questione che tenesse conto del pubblico già in possesso del ticket, delle numerose richieste di biglietti per assistere a un evento unico, e di aspetti organizzativi che un cambio di programma potesse eventualmente provocare.

Info: Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia n.4 (099.7304422).

(foto dal web)

