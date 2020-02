USB, raccolta di sangue con la Fidas

“E’ la prima raccolta di sangue di quest’anno. Contiamo di replicare a breve”. Così Gianmichele Mattiuzzo, coordinatore Fidas-Dosni Donatori sangue, all’inizio della conferenza stampa di presentazione della raccolta di sangue che si terrà giovedì 27 febbraio dalle 8.00 alle 12.00 in Piazza della Vittoria. “Ringraziamo l’Usb per l’iniziativa presa e siamo contenti di questa nuova collaborazione”. Il Dottor Emilio Serlenga, Direttore del Centro Trasfusionale di Taranto, sottolinea intanto: “Siamo sempre in emergenza. Quest’anno ancora di più a causa di un’influenza prolungata. Positiva la disponibilità sociale che riscontriamo. Solo con un processo di unificazione delle esigenze e delle offerte riusciremo a centrare gli obiettivi”.

Franco Rizzo, coordinatore provinciale USB Taranto. “Abbiamo contattato la Fidas, perché convinti della necessità di iniziative simili. In questo caso avviamo una collaborazione con la Fidas, con l’associazione Giorgio Forever e con il bar Primus, che offrirà la colazione ai donatori. L’obiettivo è quello di unire le forze per cercare di migliorare le condizioni di vita che, al momento a Taranto sono complicate per i fatti che conosciamo. Importante anche dare un segnale diverso: unità e e volontà di reagire”.

Carla Lucarelli per l’associazione Giorgio Forever: “Quella della raccolta del sangue è un’esperienza che conosco bene. Se non ci fossero stati i donatori non avremmo superato alcuni momenti delicatissimi. Purtroppo le cose sono andate come sapete, ma va detto che in alcune fasi della vita, gesti del genere sono assolutamente preziosi per gli altri, ma anche per se stessi”.

Tra i suggerimenti dati ai donatori in conferenza stampa quello di fare una colazione leggera, evitando latticini che potrebbero alterare i valori delle analisi, soprattutto con riferimento al colesterolo. Si ricorda, a tal proposito, che i risultati verranno inviati dopo 20 giorni direttamente a casa.

