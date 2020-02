“La Direzione Scientifica di ARPA PUGLIA, ai sensi del Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria del quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM10, approvato dalla Giunta Regionale Pugliese con deliberazione n.1944 del 2/10/2012, e dei connessi adempimenti previsti dal Piano suddetto a carico di codeste Aziende, ha comunicato la previsione di wind day per giovedì 27 febbraio 2020.

Si invitano i cittadini residenti, soprattutto nelle aree prospicienti la zona industriale a consultare, osservandole, le misure precauzionali contenute nel protocollo di comportamento già noto e pubblicato sul sito istituzionale dell’ASL Taranto.

Questa comunicazione potrà essere soggetta a revoca, ove dovesse intervenire analoga comunicazione dell’ARPA Puglia di revoca del wind day”.

Correlati

Commenta l'articolo: