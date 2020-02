Fiera pessima di Manduria dal 7 al 12 marzo 2020

La 278a Edizione della Fiera Pessima di Manduria – in programma dal 7 al 12 marzo 2020 a Manduria (Ta) nel polo fieristico in Viale Piceno – si svilupperà su un’area di circa 20.000 mq di superficie espositiva. Una vetrina di eccellenza che quest’anno sarà organizzata da Fiere Lucane, dal 1993 un punto di riferimento per l’organizzazione di kermesse fieristiche ed eventi.

Tutto pronto per la 278a edizione Fiera Pessima di Manduria, che si terrà dal 7 al 12 marzo 2020. Una kermesse dove si punta a rafforzare la storicità e l’unicità per far sì che la Fiera torni ad essere la vetrina d’eccellenza di un intero territorio, capace di attrarre con la sua completa e ampia offerta oltre 80.000 visitatori dalla Puglia e dalle regioni vicine.

“Agricoltura; Artigianato – Casa; Enogastronomia – Prodotti tipici; Istituzioni – Turismo – Officina del Gusto; Commercio; Giardinaggio; Wedding Day”. Questi i vettori ed i padiglioni dell’edizione 2020.

Sarà una Fiera attenta all’ambiente e alla sostenibilità. Luci al led, isole ecologiche, risparmio energetico e abbattimento dello spreco di carta. Un segnale importante per proiettare la Fiera in una dimensione di lungimiranza e di modernità.

Ricco il cartellone degli eventi sia nella Sala Convegni, con momenti didattici, culturali e di approfondimento ma anche spettacoli e concerti. Come importante sarà l’animazione dell’area show cooking nel Padiglione Istituzionale, che ospiterà non solo laboratori gastronomici, ma anche momenti di educazione all’ambiente e al riciclo, intrattenimenti musicali e chiacchierate con i produttori.

Per l’edizione 2020 forte sarà anche il richiamo alla tradizione e comparto turistico. Nei giorni della campionaria non mancheranno spettacoli, laboratori, momenti convegnistici e novità di quest’anno la creazione di un cartellone di eventi denominato “Fiera Off” che raccoglierà tutte le iniziative culturali, di animazione e turistiche in città per rafforzare e allungare la permanenza a Manduria. Da segnalare per sabato 7 marzo ore 16.00 la presentazione del libro “ALLA VOCE CULTURA” con la presenza dell’autore Massimo Bray (ex ministro della cultura) nella saletta lettura del Museo Civico di Manduria. Per chi desidera regalarsi un momento turistico dal giorno 7 al giorno 12 marzo ingresso e visita guidata nel PARCO ARCHEOLOGICO e ingresso e visita guidata nel MUSEO CIVICO di Manduria (via Ludovico Omodei) con sconto del 50% sul ticket.

Il taglio del nastro confermato per sabato 7 marzo con inizio alle ore 10.00. Una cerimonia importante per una Fiera punto di riferimento per l’intero territorio tarantino e viatico ed incrocio di 3 Province.

Alla cerimonia saranno presenti il Presidente della Commissione Straordinaria – Dr. Vittorio Saladino; il Vescovo di Oria – S.E.Rev.ma Mons. Vincenzo Pisanello; il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio – Sen. Prof. Mario Turco; l’Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia – Dr. Cosimo Borracino; il Presidente della Provincia di Taranto – Dr. Giovanni Gugliotti, ed altre importanti personalità del mondo politico, sociale e religioso del territorio.

