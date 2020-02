Coronavirus: Obbligo di comunicazione ad organi competenti per chi si sposta in Puglia da regioni con focolai

A seguito di disposizioni urgenti emanate dalla Regione Puglia in data 24.02.2020 per la prevenzione “COVID-19”, la ASL di Brindisi rende noto all’utenza che per chi si sposta in Puglia da regioni con focolai è prevista la comunicazione agli organi competenti per la sorveglianza sanitaria della propria ASL.

Tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1° febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto, come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, HANNO L’OBBLIGO di comunicare tale circostanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi ai fini dell’adozione di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria a domicilio con sorveglianza attiva.

Inoltre, si INVITANO tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria presenza nel territorio della provincia di Brindisi con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria.

Contatti Asl Brindisi – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione:

Telefono 338 5747395 mail sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it

Qui tutte le notizie della Regione Puglia sul Coronavirus http://www.regione.puglia.it/coronavirus

