Taranto: la Polizia arresta rapinatore

Lo scorso mese di ottobre, armato di coltello, un 26enne entrò in una filiale di banca nel centro città e minacciando un’anziana che era allo sportello costrinse il cassiere a consegnargli quanto aveva in cassa, circa 400 euro.

Il rapinatore, uscito dalla banca, riuscì a raggiungere il complice che in una strada limitrofa era ad attenderlo in auto.

A nulla sono valsi i suoi tentativi di camuffarsi con un cappello e con dei grossi occhiali: gli investigatori della Squadra Mobile di Taranto, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti ad individuarli ripercorrendo tutto i loro spostamenti.

Per il rapinatore ed il suo complice di 62 anni entrambi pregiudicati, è scattato l’arresto.

Correlati

Commenta l'articolo: