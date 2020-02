Sala riunioni, sala conferenze, uffici e segreteria condivisa. Sono alcune delle possibilità messe a disposizione gratuitamente per gli aspiranti imprenditori che sceglieranno di creare la propria startup attraverso «Start Factory»: un programma di formazione mirata e un insieme di servizi specialistici per supportare lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi nelle aree di mercato del turismo sostenibile, della green e blue economy e agribusiness.

È «Login Hub», il Business Innovation Center di Taranto il luogo che ospiterà per i primi tempi di vita le idee che saranno trasformate in imprese: il 27 febbraio alle 17:00 nella struttura di viale Virgilio, 20 lo staff di Start Factory incontrerà i potenziali startupper per illustrare gli strumenti a disposizione da Arti Puglia nel progetto Estrazione di Talenti.

Nell’occasione sarà inoltre presentato alla stampa Login Hub, il Business Innovation Center a disposizione dei giovani che vorranno trasformare le loro idee in impresa, ma anche di tutte le aziende e dei professionisti del territorio.

