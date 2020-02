Rizzo (USB): “Dati rilevati dalle centraline 4 volte superiori al limite consentito”

“Preoccupanti i dati rilevati dalle centraline, che risultano 4 volte superiori al consentito. L’immagine proposta in foto riporta i valori relativi alla centralina che si trova in via Machiavelli, al quartiere Tamburi (TA). Rilevato il superamento dei limiti ovviamente anche all’interno dello stabilimento siderurgico. Taranto si è svegliata inoltre, negli ultimi giorni, con un fortissimo odore di gas. Alla presenza costante nell’aria di sostanze inquinanti subdole perché spesso inodori, ora si aggiunge quanto accaduto nelle scorse ore.

Riprendiamo e facciamo nostra la denuncia del Consigliere comunale Massimo Battista. Bene ha fatto il rappresentante dell’opposizione della massima assise cittadina a rivolgersi alla Procura. La situazione continua ad essere grave e quindi ci ritroviamo ancora una volta a chiedere risposte e prese di posizione, anche drastiche, in una città in cui non viene garantito nulla: né il lavoro, né la salute. Ad un sistema industriale che non solo non produce lavoro stabile e sicuro, va evidentemente addebitata anche la responsabilità di continuare ad inquinare e a rendere l’aria irrespirabile. La salute dei lavoratori, che ricordiamo sono i primi a pagare le conseguenze delle emissioni inquinanti, e dei cittadini è la priorità.

E’ evidente che ArcelorMittal non mantiene le promesse fatte e lo fa spudoratamente. Alla luce di tutto ciò, assume un’importanza particolare lo strumento rappresentato dal DL Taranto che, se rimodulato, da un lato potrebbe servire a ristabilire gli equilibri in un territorio come il nostro e dall’altro rappresenterebbe un’occasione preziosa per il Governo per dimostrare con i fatti ciò che va annunciando da tempo”, conclude Franco Rizzo Coordinatore provinciale USB Taranto.

Di seguito, la denuncia del consigliere comunale Battista.

“Cosa succede in città? Succede che dalla notte tra giovedì e venerdì la città di Taranto è sottoposta ad emissioni altamente cancerogene provenienti dalla zona industriale.

L’indiziata principale come sempre è l’ex Ilva, oggi ArcelorMittal, nello specifico l’impianto AFO 1 ( altoforno) che avrebbe sprigionato nell’aria una quantità di sostanze killer tali da mandare in tilt le centraline di rilevamento interne ed esterne alla fabbrica.

Tra i vari gas rilasciati ci sarebbe la pericolosissima anidride solforosa (So2) che è particolarmente pericolosa per gli asmatici ed è irritante per le mucose e per le vie respiratorie.

Sembrerebbe che i dati riscontrati siano quattro volte superiori all’interno della fabbrica (centralina cockeria) e tre volte all’esterno, nella fattispecie questo dato sarebbe stato rilevato dalla centralina sita in via Machiavelli al quartiere Tamburi.

Lo stesso quartiere invaso da puzza di gas, come anche il resto della città, nel silenzio generale di media e politica, impegnati a parlare del Coronavirus.

È così che un intera popolazione viene sterminata, chi come il sindaco potrebbe interrompere questo scempio si limita a dichiarazioni a mezzo stampa, senza intervenire a difesa della popolazione.

Il resto della politica tace rendendosi complice di un genocidio di Stato, permettendo che una intera città sia sacrificata per il bene della Nazione.

I tarantini da parte loro continuano a lasciar fare, escluse poche eccezioni, c’è la totale rassegnazione, come se si aspettasse l’inevitabile sentenza di morte.

I tarantini dormono, Taranto muore.”

