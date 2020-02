Rizzo: “Incendio di grosse dimensioni in colata continua”

Incendio in colata continua, Rizzo (USB): “Inaccettabile questo rischio costante nello stabilimento siderurgico. Video al ministro Patuanelli, ai parlamentari jonici e al sottosegretario Turco. Il Governo intervenga subito e in maniera efficace proponendo alternative economiche serie alla grande industria”

Correlati

Commenta l'articolo:

“Incendio nel reparto colata continua, all’interno dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto. Questa è la “sicurezza” che la multinazionale garantisce ai lavoratori dell’ex Ilva. Si tratta di un rogo di grosse dimensioni. Abbiamo inviato il video relativo al ministro Patuanelli e ai parlamentari jonici, nonché al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Mario Turco. Le immagini dimostrano che si vive una condizione di pericolo costante nella fabbrica. Il Governo dovrebbe intervenire al più presto per costruire un’alternativa economica seria. Non è possibile vivere ogni giorno pensando di poter perdere la vita o per la mancata sicurezza sul lavoro o per le malattie che l’inquinamento prodotto dall’industria causa. Lo ripetiamo con insistenza: è tempo di agire”, conclude Rizzo Coordinatore provinciale USB Taranto.