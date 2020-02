Il sito caratterizzato dalla presenza di rifiuti in zona Galeso non è di proprietà di AQP e non è nella sua disponibilità

“In riferimento alla notizia sulla presenza di rifiuti abbandonati nella zona del fiume Galeso, Acquedotto Pugliese comunica che l’immobile non è di proprietà dell’Azienda e che non è nella sua disponibilità.”

