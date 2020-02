Incidente mortale a Mottola, tre vittime

Pesante il bilancio dell’incidente stradale verificatosi stamattina sulla SS100 Taranto – Bari all’altezza di San Basilio, a Mottola: tre persone sono decedute nell’impatto fra un tir e due auto, altre tre sono rimaste ferite. Le vittime viaggiavano in una Fiat Multipla e una Fiat Panda. Gravi le condizioni del conducente del tir, finito in una scarpata. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato al terribile sinistro. Sul posto, per gli accertamenti, i carabinieri, il 118 e i Vigili del Fuoco.

(foto di repertorio)

