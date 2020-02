Candidatura Città di Taranto a Capitale della Cultura 2021, incontro in Municipio

Si è tenuto oggi, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città un incontro tra amministrazione comunale e associazioni, enti, agenzie regionali, università e partner avente ad oggetto il dossier di candidatura della Città di Taranto a Capitale della Cultura 2021.

In occasione della riunione del Tavolo della Cultura, convocato dall’amministrazione Comunale, che ha visto la partecipazione di tutte le realtà operanti in ambito culturale dell’area vasta Tarantina, del Presidente dell’Unione della Grecìa Salentina e dei rappresentanti dei territori della Valle d’Itria e delle Murge, gli assessori Marti, Occhinegro e Ressa – che hanno lavorato alla stesura del dossier – hanno illustrato le linee guida e definito i rapporti di collaborazione e le metodologie operative del progetto di candidatura.

L’amministrazione ringrazia tutti coloro che sono intervenuti esprimendo soddisfazione per la grandissima risposta in termini numerici e per la qualità dei progetti proposti che coinvolgono trasversalmente gli attori del programma.

Si è trattato di un momento importante per discutere l’assetto e i piani futuri in ambito culturale ed economico del territorio, soprattutto sul tema delle ricadute territoriali che l’ambizione progetto porterà in dote alla nostra città.

