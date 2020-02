Polizia Locale Taranto, controlli contro uso droga e alcool

La Polizia Locale di Taranto nei fine settimana potenzia i controlli nei luoghi più sensibili al fine di prevenire e contrastare situazioni in cui il lasciarsi andare ad un abuso di alcol o all’assunzione di droghe costituisce un serio pericolo per la comunità.

“La sinergia con tutte le Forze dell’ordine – fa sapere l’assessore alla polizia locale Gianni Cataldino – crea le condizioni per intensificare i controlli amministrativi presso gli esercizi pubblici che somministrano cibo e bevande e i locali di pubblico spettacolo insieme alle verifiche attraverso i precursori, in dotazione alla Polizia Locale, delle condizioni psicofisiche degli automobilisti alla guida.

Attraverso questi controlli sono state verificate in queste settimane numerose infrazioni alle norme, controlli che continueranno con maggiore intensità per far sì che il divertimento del fine settimana possa e debba essere vissuto da giovani e meno giovani in modo sano e soprattutto nel rispetto delle regole”.

