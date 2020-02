Taranto, quartiere Paolo VI: i carabinieri arrestano un 39enne per spaccio

I carabinieri della Stazione di Taranto Nord hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 31enne del posto, con precedenti di polizia. I militari, durante un mirato servizio nel quartiere Paolo VI, hanno notato il prevenuto che, alla vista della pattuglia, ha repentinamente cambiato direzione, per poi darsi alla fuga a piedi.

I militari, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo e a sottoporlo a perquisizione personale, all’esito della quale hanno rinvenuto, nella tasca dei pantaloni, un involucro contenente 6 dosi di cocaina, pronte per essere spacciate.

L’uomo, condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G. è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere sottoposta a perizia tossicologia presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

(foto di repertorio)

