Taranto: Polizia smantella piazza di spaccio di stupefacenti

I poliziotti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Taranto hanno tratto in arresto due uomini di 42 e 24 anni per spaccio di stupefacenti in concorso. Al termine di una serie di appostamenti, nel corso dei quali i poliziotti avevano realizzato che i due avevano messo in piedi una avviata piazza di spaccio all’interno dell’abitazione del 42enne, hanno fatto irruzione nell’appartamento trovando quattro involucri di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, un bilancino di precisione e la somma di denaro pari a euro 370, suddivisa in banconote di vario taglio.

Addosso all’uomo, inoltre, è stata trovata una dose di eroina. Sulla terrazza, invece, ove in più occasioni era stato notato l’altro soggetto, sono stati rinvenuti, all’interno di un vano abbandonato, alcuni involucri di cellophane contenenti sette pietre di sostanza stupefacente del tipo eroina dal peso complessivo di circa 150 grammi e 7,5 grammi di cocaina. Espletate le formalità di rito, i due sono stati tratti in arresto.

