Il Comune di Taranto riconosce la Civica Benemerenza ad Antonio Diodato

Con decreto sindacale, sentita la Giunta comunale, il Sindaco Melucci ha conferito la Civica Benemerenza al cantautore Antonio Diodato per la vittoria della 70esima edizione del Festival di Sanremo. La Civica Benemerenza è il riconoscimento assegnato dal Comune a personalità del mondo dell’arte, della cultura, dello sport e della scienza che abbiano onorato la città di Taranto. Per queste ragioni, il Sindaco e la Giunta, hanno ritenuto opportuno attribuire a Diodato l’importante riconoscimento cittadino per il modo in cui, con la sua prestigiosa vittoria, ha reso orgoglio alla città e ai tarantini.

Nota di Palazzo di Città.

(foto di repertorio)

