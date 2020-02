Vertenza Auchan, Perrini: “Facciamo chiarezza, Caroli venga a riferire in commissione”

La richiesta del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini. “L’ennesima crisi occupazionale, ancora una volta nel Tarantino, ancora una volta messo alla prova con altri licenziamenti di massa. In queste ore, infatti, c’è il rischio che è una ‘normale’ cessione di azienda invece che rilanciare l’attività e quindi prevedere più occupazione, prevede tagli di personale: 95 su 190 dipendenti di Auchan rischiano di rimanere a casa dopo l’acquisizione da parte di Conad.

Per questo motivo chiedo l’audizione in Commissione Lavoro del commissario della Task force regionale per l’Occupazione, Leo Caroli, per capire se la Regione Puglia è informata di questa vertenza e come intende intervenire per scongiurare questa ennesima strage di posti di lavoro sul territorio”.

