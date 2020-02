Settimana Santa a Grottaglie: riti religiosi e tradizioni popolari

Presentato a Grottaglie nei suggestivi ambienti dell’oratorio della Confraternita del Purgatorio, il programma della Settimana Santa 2020, un calendario che per la prima volta riunisce i riti di preparazione alla Pasqua delle cinque Confraternite cittadine insieme ad una serie di eventi ed itinerari tematici per conoscere i preparativi “segreti” ed approfondire la storia delle congregazioni. Non si tratta solo di fede, ma anche di arte, tradizione e storia locale.

Oltre alla programmazione religiosa, infatti, il calendario comprende itinerari ed incontri culturali per approfondire le peculiarità del patrimonio artistico delle Confraternite che ricopre un ruolo importante nella comprensione della storia della scultura religiosa pugliese nel Sud Italia.

Il primo degli appuntamenti culturali sarà giovedì 2 aprile, alle 18.00 presso l’oratorio della Confraternita del Purgatorio, dove si terrà l’incontro “Il tema della Passione di Cristo nella statuaria in legno e cartapesta del Sud” a cura di Letizia Gaeta, docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università del Salento (Lecce).

Torna Pàthos, le visite guidate esclusive che oltre a far vivere l’esperienza di pratiche cultuali passate e presenti, condurranno i partecipanti all’interno degli oratori delle Confraternite nel centro storico di Grottaglie, veri e propri scrigni d’arte. L’itinerario delle visite per entrambi i giorni, venerdì 3 e martedì 7 aprile, partirà dal Castello Episcopio, in largo Maria Immacolata. L’orario d’incontro è previsto per le 17.00 e la partecipazione alla visita guidata è gratuita con obbligo di prenotazione entro le 16 del giorno che precede la data scelta.

Le visite di Pàthos quest’anno saranno straordinariamente disponibili nelle fascia oraria mattutina anche per le scuole di ogni ordine e grado della città in un calendario di date ben definito: 17-18-19-24-25 marzo / 1 aprile.

E’ di qualche giorno fa la notizia dell’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della proposta di legge per il riconoscimento dei riti della Settimana Santa come patrimonio immateriale della Regione Puglia. Come amministrazione comunale siamo soddisfatti in quanto conferma lo spirito alla base dell’azione messa in atto in questi mesi con le Confraternite del territorio. Un’affascinante mescolanza di religiosità popolare, spiritualità, e arte da riscoprire, promuovere e tutelare. Appuntamenti immancabili per tutta la comunità cittadina ma che affascinano turisti e visitatori. In Italia il turismo per motivi religiosi, secondo i dati dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche registra l’1,5% sul totale dei flussi, un totale di 5,6 milioni di presenze turistiche e la presenza straniera costituisce circa il 60% del segmento.

Un dato importante al quale un amministrazione comunale deve necessariamente guardare per offrire un altro asse di promozione culturale del nostro territorio. Un percorso iniziato con gli attori principali della Settimana di Passione, Confraternite e Padri Spirituali, e con chi già da alcuni anni si occupa di promuovere questo immenso patrimonio culturale, Sistema Museo e l’agenzia di comunicazione GireGrafica attraverso il sito www.bubblibubbli.it. Un tavolo permanente che continuerà a lavorare per promuovere questo smisurato capitale culturale e religioso di cui la città di Grottaglie dispone.

