Sanità: Presidio Grottaglie cambia pelle per rispondere alle esigenze dei cittadini

Nei giorni scorsi, la giunta regionale ha stanziato, nell’ambito di un investimento complessivo di 60 milioni di euro, circa quindici milioni per la sanità tarantina. Di questi, otto milioni e cinquecento mila euro sono destinati ai lavori di riconversione dell’Ospedale San Marco di Grottaglie in Presidio Post Acuzie (PPA) e Presidio Territoriale Assistenziale (PTA), così come previsto dalla Delibera n. 3109 del Direttore Generale della ASL Taranto dello scorso 17 dicembre, che ha approvato il progetto definitivo per i lavori e l’indizione della gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori indicando le risorse proprio nel finanziamento dai fondi FESR Puglia 2014-2020 – Azione 9.12.

La riconversione del San Marco è prevista dal Piano di Riordino Ospedaliero della Regione Puglia e risponde alle nuove esigenze della popolazione e a una più efficiente gestione della salute pubblica in un territorio caratterizzato da una maggiore percentuale rispetto al passato di persone anziane o affette da malattie croniche. La sanità non deve essere più centrata sull’assistenza ospedaliera ma deve puntare all’integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, rispondendo così, in maniera funzionale, alle esigenze della popolazione e garantendo qualità e economicità.

Il presidio offre già l’integrazione tra i servizi ospedalieri e quelli del poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario 6, Day Service medici e Day Service chirurgici. Le prestazioni erogate riguardano varie branche, quali laboratorio analisi, cardiologia, pneumologia, reumatologia, ostetricia e ginecologia, geriatria, medicina/lungodegenza, dialisi, endocrinologia/diabetologia, chirurgia, chirurgia vascolare, gastroenterologia digestiva, fisiatria, ortopedia, chirurgia urologica, chirurgia plastica, ernia center e medicina dello sport. Sono in corso di attivazione le branche di cardiologia oncologica, endocrinologia NAD e ago aspirato, neurologia. All’interno del presidio si colloca, inoltre, la sede della Continuità assistenziale, mentre è in fase progettuale l’attivazione del CPT e dell’Ospedale di Comunità.

All’interno del presidio anche la struttura di Medicina Fisica e Riabilitativa e dell’ambulatorio di Fisioterapia, per la quale è stato recentemente terminato un progetto di ampliamento e modernizzazione durato un anno. Dall’inizio del 2020, i 12 fisioterapisti hanno a disposizione attrezzature moderne e efficienti per la riabilitazione logopedica e occupazionale, per la riabilitazione propriocettiva, della spalla, del gomito, del ginocchio, oltre a sollevatori e stabilizzatori. Le palestre riabilitative per i degenti e degli ambulatori sono state dotate di attrezzature come panche, scale, tapis roulant e a breve sarà attivata la riabilitazione cardiologica. C’è anche l’ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico e del trattamento del linfedema e l’obiettivo a breve termine è quello di implementare in tutte le strutture apparecchiature elettromedicali, anch’esse di ultima generazione.

Il presidio di Grottaglie resta un avamposto sicuro e indispensabile per la cura della popolazione di tutto il bacino jonico; il suo riconoscimento da parte dei cittadini è confermato dal successo dell’open day dello scorso gennaio. In occasione della festa di San Ciro, medico, patrono di Grottaglie e protettore degli ammalati, per tre giorni sono state disponibili prestazioni specialistiche gratuite realizzate grazie, soprattutto, alla disponibilità di tanti medici, che hanno partecipato in maniera volontaria oltre i propri impegni istituzionali.

A fronte di numerose richieste, sono state effettuate più di 200 tra visite e prestazioni (ginecologiche, chirurgiche, endocrinologiche, diabetologiche, geriatriche, fisiatriche, gastroenterologiche, dermo-oncologiche, vascolari, consulti nutrizionali, indagini diagnostiche di eco-doppler vascolari, risonanza magnetica articolare e indagini di diagnostica ginecologica) su cittadini residenti prevalentemente a Grottaglie, San Giorgio Jonico e Taranto, che hanno usufruito dell’open day per effettuare delle visite necessarie e hanno poi manifestato la propria soddisfazione per il servizio offerto.

