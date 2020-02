Protocollo di intesa tra il Comune di Taranto e l’Unione dei comuni della Grecìa Salentina

Due territori unici, con forti elementi identitaria e da oggi ancora più vicini, non solo geograficamente. La città di Taranto ed i Comuni della Grecia Salentina rafforzano un’intesa a cui si stava lavorando da mesi. Questa mattina presso Palazzo di città di Taranto, il primo cittadino ionico Rinaldo Melucci ed il sindaco di Castrignano dei Greci Roberto Casaluci, in qualità di presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, accompagnato dal presidente della Fondazione La notte della Taranto Massimo Manera, hanno firmato il protocollo d’intesa per la sperimentazione di forme di valorizzazione integrata negli ambiti della cultura e del turismo.

Con l’intesa sottoscritta, le rispettive Amministrazioni si sono impegnate a realizzare strategie e progetti coordinati per uno sviluppo integrato dei rispettivi sistemi sociali, culturali ed economici. Programmi condivisi in ambito turistico e culturale, la realizzazione di politiche comuni di promozione e di comunicazione della propria offerta culturale, la definizione di progetti per la valorizzazione in ambito nazionale ed internazionale dell’offerta culturale e turistica dei due territori.

