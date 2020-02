Polizia recupera 1,5 kg di hashish nascosto in una cassaforte

Operazione dei “Falchi” della Squadra Mobile di Taranto, che hanno recuperato in una cassaforte quasi un chilo e mezzo di hashish. I poliziotti, nel corso di una mirata operazione antidroga, hanno perquisito un appartamento usato come deposito, sito in uno stabile del centro città. Nel corso della perquisizione, l’attenzione degli agenti è stata attratta da una piccola cassaforte a muro appoggiata su uno scaffale. Dal peso è sembrata sin da subito contenere qualcosa. Con l’ausilio del personale dei vigili del Fuoco, la piccola cassaforte è stata aperta. Al suo interno un busta contente 14 panetti di hashish dal peso complessivo di circa un chilo e mezzo. Indagini in corso per accertare chi avesse la disponibilità del locale e della droga recuperata.

Correlati

Commenta l'articolo: