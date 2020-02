Leo: “Garanzia Giovani, il 92% dei tirocinanti ha avuto le sue spettanze”

In piena attività la task force regionale approntata per saldare quanto dovuto ai tirocinanti del Programma Garanzia Giovani. Ad oggi sono in lavorazione 7.210 istanze, a fronte delle 90mila che gli Uffici hanno gestito per i 30mila tirocini finanziati dalla Regione. Il 92 per cento dei tirocinanti ha avuto quanto di sua competenza, rimane un 8 per cento di istanze da evadere.

Secondo il cronoprogramma degli Uffici tutte le istanze saranno concluse entro fine marzo, con uno slittamento dei tempi di liquidazione per quelle pratiche che richiedono integrazione di documentazione in quanto presentate non complete. Le istanze che sono da portare a compimento, pari all’8 per cento del totale complessivo, riguardano un periodo che risale all’ottobre 2019 quando gli Uffici non sono più stati supportati dall’assistenza tecnica in quanto il servizio è stato sospeso a causa di un ricorso proposto contro la Regione Puglia e la società aggiudicataria del servizio. In relazione al ricorso è stato riconosciuto il corretto comportamento dell’Amministrazione, ma essendo mancata l’assistenza tecnica, per cause di forza maggiore, si è complicata una procedura altrimenti lineare.

“Abbiamo attivato un’apposita task force dedicata unicamente a riportare in linea i pagamenti dei tirocini svolti dai giovani pugliesi nell’ambito del Programma Garanzia Giovani entro fine marzo”, fa sapere l’assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro Sebastiano Leo.

“Il nostro obiettivo – conclude Leo – è quello di azzerare integralmente l’arretrato e lo faremo entro fine marzo perché siamo consapevoli dell’esigenza dei nostri tirocinanti di percepire quanto gli spetta. Mi spiace che un problema tecnico abbia determinato un disagio e non mi è sufficiente pensare che abbiamo gestito un’importante platea a fronte di una piccola percentuale di istanze in attesa di essere evase. Per questo ho chiesto agli Uffici uno sforzo ulteriore, ma non posso tralasciare di sottolineare che grazie a Garanzia Giovani, dal 2015 ad oggi, sono stati avviati e pagati circa 30mila tirocini formativi che hanno consentito ai giovani pugliesi di confrontarsi con il mondo del lavoro: è un’importante possibilità che vogliamo e dobbiamo preservare”.

