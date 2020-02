Cataldino: “Il turismo sia una delle leve di cambiamento verso un’economia sostenibile”

“La BTM a Lecce crea la possibilità che istituzioni, operatori ed esperti possano incontrarsi e discutere di turismo in una regione che vede questo settore in forte crescita. Ho avuto l’occasione di partecipare alla giornata inaugurale e ho colto l’occasione per incontrare espositori e relatori nonché di ascoltare alcuni speech della giornata.

Se da un lato la presentazione istituzionale ha delineato il presente e il futuro del turismo nella nostra regione, ho colto spunti interessanti nella relazione di Nick Hall, founder e CEO di Digital Tourism Think Thank che ha esposto esempi di quanto si stia lavorando nel settore sul fronte destinazioni, brand e digitale. Un percorso che l’amministrazione Melucci ha avviato da qualche tempo per attivare e sviluppare il turismo a Taranto cominciando finalmente a raccogliere i primi frutti positivi.

La volontà di dotarci di un brand, di definirsi come destinazione di un turismo esperienzale è stata confermata come giusta da questa esposizione di un turismo moderno, capace di associare ai luoghi da vedere, esperienze culturali, sociali, naturali da vivere in stretto contatto con il territorio affinché il turista “viva” il luogo visitato. Per arrivare a questo e colmare definitivamente il ritardo che Taranto ha accumulato per una mancata visione di prospettiva, si lavora quotidianamente . Per questo il Comune vuole dotarsi di un Piano Strategico per il Turismo da condividere con gli operatori del settore e, se possibile, anche in Area Vasta in stretta connessione con gli altri comuni della provincia accomunati inoltre da quel Distretto Turistico che va ripreso e rilanciato in funzione dello sviluppo economico di tutto il nostro territorio.

L’attenzione che ho registrato per il materiale promozionale di Taranto esposto nello stand è un indicatore di quanto si possa lavorare perché il turismo sia una delle leve di cambiamento verso un’economia sostenibile che ci porti a essere modello nel Mediterraneo e in Europa.”

Lo dichiara Gianni Cataldino, Assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto.

