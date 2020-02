Battista: “Quartieri senza respiro”

Nota del consigliere comunale di Taranto Massimo Battista. “Come ormai consuetudine, ieri 20 Febbraio 2020, Taranto e in particolar modo il Quartiere Tamburi, è stata oggetto di cattivi odori provenienti dalla zona industriale; si tratta di fumi provenienti dall’Agglomerato, dal famoso e noto camino E312. Una puzza nauseabonda che ha invaso tutte le case e i locali commerciali del Quartiere, costringendo gli abitanti del quartiere ad ore di angoscia e paura, perché respirare era difficile.

La mattina Taranto si sveglia con questa striscia marrone visibile da ogni parte della città, inoltre gli slopping di acciaieria ed altiforni sono diventati di nuovo consuetudine, dopo l’annuncio del Governo del cambiamento che Taranto continuerà a sacrificarsi per il Pil nazione, l’acciaio sa da fare a discapito della vita dei tarantini.

Ricordiamo che ad oggi i bambini che continuano a frequentare le scuole, a ridosso del siderurgico, non sanno se sono al sicuro, perché gli ultimi dati resi pubblici degli sforamenti di diossine e furani dei terreni delle famigerate “collinette ecologiche” a ridosso delle scuole sono fermi ad Aprile 2019, gli altri dati richiesti agli enti preposti dal sottoscritto sono segretati dalla Procura di Taranto.

Ricordiamo che il Sindaco Melucci, che sta seminando la “Rinascita ” a parole di Taranto è il responsabile della salute dei suoi concittadini, basterebbe nelle sue funzioni da primo cittadino emanare un’ordinanza per massimo principio di precauzione cosi come recita l’art 50 del Tuel (Testo unico degli enti locali).

Correlati

Commenta l'articolo: