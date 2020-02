Corruzione, Marina Militare: “Sostegno al lavoro della Autorità Giudiziaria”

“In relazione alla notizia che vede coinvolto personale della Marina Militare nelle indagini riguardanti irregolarità nella gestione degli appalti con ditte private nell’area tarantina, la Forza Armata segue con attenzione gli sviluppi della vicenda giudiziaria ed esprime il pieno sostegno per il lavoro svolto dalla Magistratura cui assicura la massima collaborazione per l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei responsabili.

Ciò anche al fine di tutelare quanti con sacrificio ed onestà sono impegnati ogni giorno per la difesa dal mare e sul mare del Paese.”

