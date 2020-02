Vendita case a un euro, i consiglieri comunali: Esiste una mappa?

Nota dei consiglieri comunali di Taranto, Battista, De Gennaro, Corvace e Fornaro.

“La solita solfa, prima gli annunci roboanti poi si pensa…In data odierna i consiglieri comunali Battista, De Gennaro, Fornaro e Corvace si sono recati presso gli uffici di via Plinio (TA) Direzione Patrimonio e Politiche Abitative per verificare lo stato di attuazione dei programmi dell’Amministrazione Melucci, in merito alla questione della vendita delle case ad un euro.

Nel mese scorso, l’’Assessore Francesca Viggiano ha annunciato la decisione politica della Giunta comunale di cedere delle case di proprietà comunale ad 1 euro durante la 2 giorni di incontri tra amministrazione Melucci e la cittadinanza al Teatro Fusco ed attraverso le tantissime interviste rilasciate ad emittenti nazionali e locali.

Ad oggi, non si hanno notizie certe che riconducano all’esecuzione del provvedimento adottato con delibera di Giunta n.198/2019, solo comunicati stampa e tanto clamore. A seguito dell’accesso agli atti di quattro consiglieri comunali, a distanza di 15 giorni, ancora non è stato consegnato quanto richiesto, contravvenendo così art. 30 “diritto d’informazione e di accesso agli atti” del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 28/04/2016 e dell’art.43 del T.U.E.L (Testo unico degli enti locali).

Anche in questa circostanza l’amministrazione comunale di Taranto, guidata dal Sindaco Melucci, si dimostra ancora una volta poco trasparente e non vigile sulle questioni, rilevandosi per quello che ha dimostrato in questi anni : “L’amministrazione degli annunci”.

Tantissimi cittadini di Taranto e molti interessati non residenti, hanno chiesto informazioni sulle procedure da seguire per partecipare alla assegnazione di queste case a seguito di questo annuncio roboante da parte dell’amministrazione Melucci; ma gli stessi attenti consiglieri possono affermare che ad oggi 19 Febbraio non ci sono notizie certe sul numero degli immobili, sulla loro ubicazione e sulle modalità di cessione. La solita solfa: prima gli annunci, poi si pensa…”

