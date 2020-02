Torna il Carnevale a Martina Franca

Piccoli carri allegorici, sfilate in maschera, concerti dedicati ai Supereroi, concorsi a premi, parata in abiti storici e altre iniziative animeranno la città nella settimana del Carnevale.

Start alle ore 16.00 di giovedì 20 febbraio quando, in Piazza d’Angiò, si raduneranno gli studenti di tutti gli Istituti Comprensivi che, percorrendo via Recupero e Corso Italia, giungeranno in Piazza XX Settembre. Dalle ore 17 sfilate a premi e concerti della Cartoonband “Avengers”.

Domenica, 23 febbraio, dalle ore 10.00 si terrà il “Carnevale Barocco”, la sfilata con vestiti d’epoca ispirati al Carnevale della Famiglia Caracciolo secondo una pregiata ricerca dell’Associazione Culturale “Terra Martinae del Castrum vetus” ; per l’occasione sfilerà anche la maschera di Martina “Martinuccio. Dalle ore 17.00, in Piazza XX Settembre, sfilata a premi in collaborazione con gli Istituti Comprensivi e concerto della Cartoonband “Ipergalattici” e di Clara Serina – I Cavalieri del Re che ha composto e cantato le sigle televisive dei cartoni animati più importanti dagli anni 80 ad oggi.

“Quest’anno torna il Carnevale in città e siamo pronti a festeggiarlo insieme alle Scuole, alle Associazioni e ai cittadini. Fra le tante attrazioni anche dei piccoli carri allegorici che saranno allestiti in Piazza XX Settembre il giovedì grasso grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Putignano e la Fondazione Carnevale di Putignano. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco di Putignano, Luciana Laera, la Consigliera Comunale Raffaella Bianco, il Presidente della Fondazione Maurizio Verdolino. Il Carnevale di Putignano è uno dei più antichi d’Europa e siamo molto contenti di questa collaborazione fra Istituzioni”, dichiara l’Assessore al Turismo, Gianfranco Palmisano.

