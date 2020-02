Solidarietà del PD all’Arma dei Carabinieri di Taranto

“Solidarietà al comandante provinciale dott. Luca Steffensen e a tutto il Comando dell’Arma dei Carabinieri di Taranto “costretti” questo pomeriggio ad essere coinvolti nella perenne campagna elettorale di Matteo Salvini.

Davvero imbarazzante questa ennesima strumentalizzazione ad opera di un leader completamente preso dalle manie dei “pieni poteri”.

L’Arma dei Carabinieri non merita questi comportamenti di pessima propaganda elettorale.

Distogliere il Comando dalla normale attività di controllo del territorio per non si sa quale imprecisate motivazioni lascia certamente basiti.

Il Comandante provinciale e tutta l’Arma dei Carabinieri in riva allo jonio sappiano che grande è la stima e la gratitudine di tutti noi verso le attività quotidiane messe in campo a salvaguardia delle nostre comunità non ultimo la indagine che ha portato ieri ad assicurare alla giustizia con 6 misure cautelari presunti estorsori e spacciatori.

Importanti azioni di prevenzione e repressione nei mesi scorsi hanno visto l’Arma dei Carabinieri protagonista e il Comandante provinciale che in questi anni di presenza ha saputo svolgere al meglio il proprio ruolo di servizio al territorio. Per questo il nostro Grazie sincero e schietto.

Ed anche solidarietà, a chi oggi si vedrà costretto a perdere delle ore di prezioso lavoro per sottoporsi al circo barnum messo in campo dalla propaganda salviniana.

Noi siamo vicini all’Arma 365 giorni l’anno senza flash e strumentalizzazioni.”

Nota di Giampiero Mancarelli, Segretario provinciale del PD di Taranto.

